È in corso un attacco contro il ministero della Comunicazione afghano, a Kabul

Questa mattina c’è stata una grossa esplosione nel centro di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, e successivamente un gruppo di uomini armati è entrato nell’edificio che ospita il ministero della Comunicazione. Un portavoce del ministero ha confermato l’attacco, senza fornire altri dettagli: da alcune ore si possono comunque sentire spari provenienti dall’edificio e sembra che gli assalitori stiano ancora combattendo con le forze di sicurezza. Per ora non ci sono conferme ufficiali su cosa abbia causato la prima esplosione avvertita questa mattina, ma testimoni hanno parlato di un attentato suicida. Il ministero si trova nel centro della città, in una delle aree commerciali più importanti.