Inter-Roma in TV e in streaming

Inter-Roma è il posticipo della 33ª giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Dopo le deludenti eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League, l’unico obiettivo stagionale per l’Inter di Luciano Spalletti è il terzo posto in classifica, un piccolo miglioramento rispetto alla passata stagione, che permetterebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Un bel pezzo di questa qualificazione, l’Inter se la giocherà a San Siro nel giro di sette giorni: oggi contro la Roma, altra squadra che ambisce alla Champions League, e sabato prossimo nel derby d’Italia contro la Juventus.

Dove vedere Inter-Roma

Inter-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Roma (4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko