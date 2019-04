I festival di musica di quest’estate in Europa

Nel 2019, dopo un anno di pausa, tornerà il festival di Glastonbury, quello con più storia e tradizione tra quelli che si tengono in Europa. Andare a Glastonbury però è molto difficile – bisogna svegliarsi molto presto e andare a prendere i biglietti – ma se non siete tra i fortunati che ci hanno pensato a ottobre, non disperate. È pieno di festival, da maggio ad agosto, in posti caldi e in posti più freschi, con programmazioni molto diverse. Ne abbiamo scelti 17, da quelli più amati dagli impallinati di musica come il Primavera Sound a quelli bazzicati da un pubblico più vasto e generalista come lo Sziget, passando per quelli pseudo-sconosciuti in Serbia o in Galles e che però possono riservare sorprese (e un po’ più di tranquillità).

Come capita ogni anno, ci sono nomi ricorrenti: questi festival sono infatti spesso le occasioni per vedere quei grandi nomi americani che bazzicano poco l’Europa, e che ne uniscono diversi per il loro tour europeo. Ma in molti casi gli headliner di quest’anno sono europei: i Cure per esempio sono tra le band che ne fanno di più, quest’estate. Tra gli altri nomi frequenti ci sono i Tame Impala, Robyn, Solange Knowles e i Vampire Weekend.

Primavera Sound

Dove: Barcellona (Spagna)

Quando: 30 maggio – 1 giugno

Biglietti: 80 € per un giorno, 215 € per tutto il festival



È il festival a cui tutti quelli che vanno vi dicono che dovete andare. Ci sono un sacco di palchi e un sacco di concerti in contemporanea, ed è uno di quei festival in cui l’attenzione è ancora piuttosto concentrata sulla musica, più che su quello che c’è intorno. Non prevede posti per dormire, quindi è un festival molto integrato con la città che lo ospita, Barcellona. Si tiene dal 2001 e dal 2005 è al Parc del Fòrum, poco a nord del centro della città. Quest’anno ci sono tra gli altri i Tame Impala, Future, Solange Knowles, Miley Cyrus, Robyn, Janelle Monae, Erykah Badu, Fka Twigs, Nas, gli Interpol, Mac DeMarco, Pusha T, James Blake, gli Stereolab, Christine and the Queens, Carly Rae Jepsen, Charlie XCX, i Suede, Mura Masa, J Balvin, Rosalia, Kali Uchis, i Dirty Projectors, Tierra Wack.

Nos Primavera Sound

Dove: Porto (Portogallo)

Quando: 6-8 giugno

Biglietti: 66 € per un giorno, 117 € per tutto il festival

È l’edizione portoghese del festival catalano, con qualche nome grosso in meno; ma è anche più tranquilla, e per questo molto apprezzata. Ci saranno tra gli altri Solange Knowles, gli Stereolab, gli Interpol, James Blake, Erykah Badu, Danny Brown, J Balvin, Courtney Barnett e Neneh Cherry.

Glastonbury

Dove: Pilton (Inghilterra)

Quando: 26-305 giugno

Biglietti: 292 € per tutto il festival



Il più famoso tra i festival europei, celebre per il suo fango e le molte celebrità che vi partecipano ogni anno, torna quest’anno dopo che l’estate scorsa si era fermato per dare una tregua agli organizzatori, agli abitanti del posto e ai terreni su cui si svolge. I biglietti sono andati sold out subito dopo la messa in vendita a ottobre, ma ne saranno rivenduti alcuni il 25 e il 28 aprile: bisogna essere molto fortunati. Nel tempo ci sono passati più o meno tutti i più grandi nomi della musica rock, pop e hip hop internazionale. Quest’anno ci sono i Killers, i Cure, Stormzy, Kylie, Janet Jackson, i Tame Impala, Miley Cyrus, i Vampire Weekend, i Chemical Brothers, Lauryn Hill, George Ezra, Billie Eilish, i Wu-Tang Clan, Rosalia, Johnny Marr, Liam Gallagher, Janelle Monae, Jorja Smith, Christine and the Queens, Neneh Cherry, Kurt Vile, Michael Kiwanuka, i Sons of Kemet e molti altri.

Sonar

Dove: Barcellona (Spagna)

Quando: 18-20 giugno

Biglietti: 79 € per una sera, 185 € per tutto il festival



È un importante festival di musica elettronica, più raffinato dei grandi festival nordeuropei come il Tomorrowland. Anche la musica proposta è più varia: quest’anno tra gli altri ci sono A$AP ROCKY, Arca, DJ Koze, Four Tet, Jlin, Kaytranada, Lil Uzi Vert, Lorenzo Senni, Skept, gli Underworld e Vince Staples.

Secret Solstice

Dove: Reykjavik (Islanda)

Quando: 21-23 giugno

Biglietti: 118 € per tutto il festival

La programmazione non è sempre entusiasmante, ma è il più grosso festival islandese e prevede un sacco di attività laterali che potete fare solo lì, come feste dentro al ghiacciaio e concerti dentro a tunnel vulcanici. Quest’anno ci sono i Black Eyed Peas, Robert Plant, Martin Garrix, Rita Ora, Patti Smith, i Morcheeba, le Pussy Riot e Boy Pablo.

Rock Werchter

Dove: Leuven (Belgio)

Quando: 27-30 giugno

Biglietti: 102 € per un giorno, 238 € per tutto il festival

Esiste dal 1974 e ci sono passati alcuni dei più grandi della storia del rock, ma quest’anno il cartellone tiene insieme artisti e generi molto diversi tra loro, con alcune scelte che non piaceranno a chi ha i gusti più sofisticati: ci saranno tra gli altri i Tool, i Cure, gli Elbow, i Brokhampton, i New Order, Mac DeMarco, Florence + the Machine, Pink, i Muse, i Weezer, i Greta Van Fleet, i Mumford and Sons e i Bastille.

Rosklide

Dove: Roskilde (Danimarca)

Quando: 3-6 luglio

Biglietti: 140 € per un giorno, 281 € per tutto il festival

Si tiene dal 1971 sull’isola di Selandia, in Danimarca: all’inizio era un raduno hippie, ora ci sono spesso gli artisti più di tendenza ed è tra i festival più costosi d’Europa. Quest’anno ci sono tra gli altri Bob Dylan, Travis Scott, i Vampire Weekend, Chance the Rapper, Robyn, i Cure, Janelle Monae, Cardi B, Christine and the Queens, Skepta, Rosalia, Tears for Fears, Robert Plant, i Brockhampton, gli Underworld, Johnny Marr, i Cypress Hill e John Hopkins.

Wireless Festival

Dove: Londra (Regno Unito)

Quando: 5-7 luglio

Biglietti: 75 € per un giorno, 202 € per tutto il festival

È il più importante festival europeo dedicato all’hip hop, che richiama alcuni dei più famosi rapper del mondo. Si tiene al Finsbury Park, e quest’anno ci sono A$AP Rocky, Travis Scott, Future, Cardi B, i Migos, Lil Uzi Vert, Stefflon Don e Young Thug.

Exit

Dove: Novi Sad (Serbia)

Quando: 4-7 luglio

Biglietti: 109 € per tutto il festival

È un festival un po’ diverso dagli altri: si svolge dal 2000 nella fortezza di Petrovaradin, a Novi Sad, un centinaio di chilometri a nord di Belgrado, e costa parecchio di meno. Il cartellone è un po’ meno ricco di grandi nomi rispetto ai più blasonati festival europei, ma si difende: ci sono i Cure, intanto, ma anche Skepta, Paul Kalkbrenner, Dj Snake, Tom Walker, i Greta Van Fleet e Carl Cox.

Getting closer to #EXIT2019! 😍 The fortress is waiting for you!

Bilbao BBk Live

Dove: Bilbao (Spagna)

Quando: 11-13 luglio

Biglietti: 62 € per un giorno, 160 € per tutto il festival

Un altro di quei festival un po’ meno conosciuti e in posti molto belli: di quelli che si possono inserire in una vacanza di qualche giorno in più. Si spende meno dei festival più famosi, ma come capita sempre condivide molti artisti che passano anche per le mete più gettonate. Si tiene in una grande area allestita appositamente sulle pendici del monte Cobetas, a sud ovest della città. Nel programma ci sono tra gli altri i Thom Yorke’s Tomorrow Boxes, gli Strokes, i The Good the Bad & the Queen (il progetto di Damon Albarn e Paul Simonon), Vince Staples, gli Hot Chips, i Blaze, i Brokhampton, i Suede, Liam Gallagher, Rosalia e i Cut Copy.

Liam Gallagher, The Good, The Bad & The Queen and many more en #BilbaoBBKLive

Day tickets ya disponibles —> https://t.co/8KPMK0uIUX

Mad Cool Festival

Dove: Madrid (Spagna)

Quando: 11-13 luglio

Biglietti: 79 € per un giorno, 175 € per tutto il festival

È un festival molto giovane, partito nel 2016 ma che si è subito fatto notare e apprezzare per un programma notevole. Quest’anno ci sono i Bon Iver, i Cure, i National, gli Smashing Pumpkins, i Vampire Weekend, Vince Staples, Lauryn Hill, i Chemical Brothers, Iggy Pop, i Prophets of Rage (cioè un pezzo dei Rage Against the Machine, un pezzo dei Public Enemy e un pezzo dei Cypress Hill) e Robyn.

💥💥 ¡28 nuevas confirmaciones! A falta de los artistas de #MahouCoolTalent y alguna sorpresa que desvelaremos muy pronto así queda el cartel de #MadCool2019 💥💥

Colours of Ostrava

Dove: Ostrava (Repubblica Ceca)

Quando: 17-20 luglio

Biglietti: 81 € per un giorno, 114 € per tutto il festival

Anche questo in quota “farsi qualche giorno di musica mentre si visita un posto non troppo costoso”: la Repubblica Ceca, anche se la città che lo ospita è più vicina a Cracovia che a Praga. Ci sono tra gli altri i Cure, Florence + the Machine, i Mogwai, Rosalia, i Sons of Kemet e anche il jazzista italiano Paolo Fresu.

Lollapalooza

Dove: Parigi (Francia)

Quando: 20-21 luglio

Biglietti: 79€ per un giorno,149 € per i due giorni del festival

È la versione francese di uno dei festival più importanti del mondo, inventato negli anni Novanta da Perry Farrell dei Jane’s Addiction, che si tiene storicamente a Chicago. Si tiene nell’ippodromo del Bois de Boulogne e il programma quest’anno non ha moltissimi grossi nomi, rispetto ad altri festival: ci sono tra gli altri gli Strokes, i Migos, i 1975, i Twenty One Pilots, Martin Garrix, Tash Sultana, Jain e Ben Harper.

Migos – Biffy Clyro – Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra – Metric – 4B b2b Aazar – Gus Dapperton – Kovacs – Ghali – Barny Fletcher – The Prince Karma – KLYMVX clôturent l’affiche de Lollapalooza Paris !

Les pass 1 jour sont en vente ici:

Øya

Dove: Oslo (Norvegia)

Quando: 6-1o agosto

Biglietti: 114 € per un giorno, 322 € per tutto il festival

Ogni anno è uno dei festival europei con il programma più succoso, soprattutto per gli appassionati di hip hop, anche se quest’anno ci sono meno rapper famosi del solito. Si tiene al Tøyenparken, i biglietti hanno prezzi nordeuropei e quest’anno ci sono: i Cure, Robyn, i Tame Impala, Erykah Badu, James Blake, Christine and the Queens, Blood Orange, Mitski, Yves Tumor e i norvegesi Karpe e Sigrid.

Sziget

Dove: Budapest (Ungheria)

Quando: 7-13 agosto

Biglietti: 75 € per un giorno, 329 € per tutto il festival

È uno dei più famosi festival europei, diventato negli anni molto affollato e meta anche di chi normalmente non frequenta concerti ma è più interessato all’aspetto festaiolo dei festival: una cosa da sapere prima di ritrovarsi circondati da italiani ubriachi in campeggio. Ma il programma è sempre ricchissimo: quest’anno ci sono i Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + the Machine, Post Malone, i 1975, i National, Martin Garrix, i Franz Ferdinand, James Blake, Tove Lo, Mura Masa, i Chvrches, Johnny Marr, i Blaze, Jain, i Superorganism e molti altri.

🔺 Price increase coming soon 🔺

This summer’s hottest festival is still ahead of you!

Start planning now and get your ticket for the best price until 9 May!

Flow

Dove: Helsinki (Finlandia)

Quando: 9-11 agosto

Biglietti: 105 € per un giorno, 205 € per tutto il festival

Ha il programma folto dei festival del Nord Europa a prezzi un po’ più accessibili, soprattutto se si acquista la formula completa. C’è da 16 anni, e da un po’ si è spostato nella centrale elettrica in disuso di Suvilahti, a nord est del centro. All’inizio era soprattutto un festival di jazz e soul, ma ora ci sono concerti di tutti i tipi, accompagnati da eventi di cinema, arti visuali e design. Quest’anno ci passano i Cure, i Tame Impala, Cardi B, Robyn, Blood Orange, James Blake, Father John Misty, Tove Lo, Mitski, i Pond, Yves Tumor, Earl Sweatshirt, Neneh Cherry e Erykah Badu.

Green Man

Dove: Breacon Beacons (Galles)

Quando: 15-18 agosto

Biglietti: 218 € per tutto il festival

Esiste dal 2003 e si tiene ai piedi di una scenografica catena montuosa gallese, e si è costruito l’immagine di festival più indipendente degli altri e attento alle questioni ambientali. Quest’anno ci sono Father John Misty, Four Tet, gli Eels, Sharon Van Etten, gli Stereolab, gli Yo La Tengo, i Sons of Kemet e i Whitney.