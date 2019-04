Almeno 13 persone sono morte nel crollo di una chiesa in Sudafrica

Almeno 13 persone sono morte nel crollo del muro di una chiesa in Sudafrica, nella provincia di KwaZulu-Natal. Al momento del crollo, causato probabilmente dalla molta pioggia, la chiesa era particolarmente affollata per l’inizio di una messa pasquale e molte persone sono state ferite nel crollo.

#Churchcollapse Prayer service underway at Pentecostal Holiness Church in eMpangeni, KZN. Thirteen people died when a section of the wall collapsed. #eNCA pic.twitter.com/x7cz9CQmj6

— Siphamandla Goge (@SiphamandlaGoge) April 19, 2019