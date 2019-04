Celebripost

La raccolta delle persone che valeva la pena fotografare in settimana è composta da Ivanka Trump che balla, Jair Bolsonaro che manda cuori, Michelle Obama che continua a presentare il suo libro in giro per il mondo, Katy Perry al Coachella, Greta Thunberg dal Papa e poi gli attori Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner e Isaac Hempstead Wright, cioè la famiglia Stark di Game of Thrones. E poi il nuovo candidato alle primarie del Partito Democratico statunitense Pete Buttigieg che bacia il marito, José Mourinho tra gli spalti di Fulham-Everton e l’etologa Jane Goodall.