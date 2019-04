Vladimir Putin e Kim Jong-un si incontreranno in Russia entro fine mese

Il governo russo ha confermato che entro la fine di aprile ci sarà un incontro in Russia tra il presidente russo Vladimir Putin e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Una nota del Cremlino dice che Kim visiterà il paese su invito di Putin, ma per il momento non ci sono altri dettagli. Della possibilità dell’incontro si era comunque iniziato a parlare già da alcuni giorni. Associated Press scrive che Putin ha in programma un viaggio in Cina e che l’incontro con Kim potrebbe avvenire a Vladivostok, una città russa vicino al confine tra Russia e Corea del Nord.