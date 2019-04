È stato pubblicato il bando per la selezione dei “navigator”

L’ANPAL – l’agenzia che dipende dal ministero del Lavoro e che si occupa di politiche attive del lavoro (cioè le iniziative volte a favorire l’inserimento delle persone nel mondo del lavoro) – ha pubblicato questa mattina il bando per la selezione dei “navigator“, le persone che dovrebbero aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Il sito spiega che è possibile candidarsi dalle 10 di questa mattina e che per farlo c’è tempo fino all’8 maggio. Nel comunicato allegato al bando si spiega che le assunzioni previste sono 3mila e che «l’incarico di collaborazione avrà durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo pari a euro 27.338,76 oltre euro 300 lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento dell’incarico, quali spese di viaggio, vitto e alloggio».

➡️https://t.co/Rc75ZX9SYO Per informazioni sul bando è possibile scrivere alla mail: selezionenavigator@anpalservizi.it@ANPALgov @MinLavoro #AnpalServizi pic.twitter.com/ZFt1lzhtau — ANPAL Servizi (@ANPALServizi) April 18, 2019