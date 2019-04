Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League

Il Napoli è stato battuto 1-0 dall’Arsenal nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, venendo eliminato dal torneo con un risultato complessivo fra andata e ritorno di 3-0 (a Londra era finita 2-0 per l’Arsenal). L’unico gol della partita è stato segnato su punizione nel primo tempo dal francese Alexandre Lacazette. Nelle semifinali dei due tornei continentali non ci sarà quindi nessuna squadra proveniente dalla Serie A: dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League, il Napoli era l’unica italiana ancora in corsa. L’Arsenal, invece, avanza alle semifinali, dove giocherà contro il Valencia. L’altra semifinale di Europa League la giocheranno Chelsea ed Eintracht Francoforte.