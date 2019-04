Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle tensioni nella maggioranza di governo, con la reazione di Lega e Movimento 5 Stelle alle parole del ministro dell’Economia Tria che ipotizza un aumento dell’IVA se non verranno prese misure alternative, e con le critiche dei 5 Stelle alla direttiva del ministro dell’Interno Salvini che trasferisce ai prefetti parte dei poteri dei sindaci per contrastare il degrado. Avvenire pubblica documenti che dimostrerebbero le anomalie nella gestione dei respingimenti dei migranti da parte del governo, Libero insulta Greta Thunberg in occasione della sua visita in Italia, e i giornali sportivi esaminano il futuro della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League.