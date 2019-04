La rivista Time ha diffuso la lista delle 100 persone più influenti del 2019

Come fa ogni anno dal 2004, il settimanale statunitense Time ha pubblicato la “Time 100”, una lista di quelle che ritiene essere le 100 persone più influenti dell’anno. La lista è divisa in categorie: Leader, Artisti, Pionieri, Titani e Icone e per ognuna vengono scelte 20 persone (o gruppi di persone, che contano come un’unica persona). Nell’edizione del 2019 sono stati inclusi tra gli altri gli italiani Massimo Bottura, Matteo Salvini e Pierpaolo Piccioli, ma anche la giovane attivista svedese Greta Thunberg, la politica Democratica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez e il calciatore egiziano del Liverpool Mohamed Salah.

Tra gli italiani che sono stati nella lista in passato ci sono Renzo Piano, Mario Draghi, Riccardo Tisci, Mario Balotelli e Elena Ferrante. Il Time ha spiegato che essere influenti in certi casi è una questione di fama, in altri dipende dai risultati raggiunti (in positivo ma anche in negativo): la selezione delle persona della lista è una scelta creativa e soggettiva.