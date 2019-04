“Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo è il libro più venduto su Amazon in Francia

Notre-Dame de Paris, il romanzo scritto da Victor Hugo e pubblicato nel 1831, è al primo posto dei libri più venduti su Amazon in Francia. Al momento, nelle prime dieci posizioni della classifica il libro compare cinque volte, in cinque diverse edizioni, mentre all’ottavo posto c’è un libro sulla storia della cattedrale. In Italia il libro è arrivato al sesto posto della classifica dei libri più venduti su IBS (nella edizione tascabile di BUR) .

L’aumento di vendite è collegato all’incendio di lunedì, che ha distrutto parte del tetto e la guglia ottocentesca della cattedrale. Nel romanzo, Hugo aveva descritto un incendio appiccato dal gobbo di Notre-Dame, uno dei protagonisti del romanzo. Il passaggio, segnalato su Twitter dal filosofo e conduttore televisivo francese Raphaël Enthoven, si trova nel quarto capitolo del decimo libro: