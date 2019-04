La maggior parte dei giornali di oggi si occupa ancora in apertura dell’incendio che ha semidistrutto la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, con le prime ipotesi sulle cause, le parole del presidente francese Macron e le donazioni per la ricostruzione. Il Manifesto e Libero aprono invece sulla direttiva del ministro dell’Interno Salvini sulla chiusura dei porti ai migranti, la Nazione e il Tempo titolano sulle dimissioni della presidente della Regione Umbria Marini, il Messaggero apre sulla richiesta del presidente della Repubblica Mattarella al presidente del Consiglio Conte di limitare l’uso dei decreti legge, e il Fatto esamina i candidati alle elezioni europee della Lega. I giornali sportivi titolano sull’eliminazione dai quarti di finale di Champions League della Juventus, battuta in casa dall’Ajax per 2-1.