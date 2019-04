Una barca è naufragata in un lago in Congo: 4 persone sono morte e circa 150 sono disperse

Circa 150 persone risultano disperse dopo che una nave è naufragata in un lago della Repubblica Democratica del Congo. Il naufragio è avvenuto lunedì 14 aprile nel lago Kivu, al confine tra Congo e Ruanda: al momento sono stati recuperati 4 corpi, mentre 33 persone sono state messe in salvo. Il numero dei dispersi è stato comunicato su Twitter dal presidente Felix Tshisekedi che ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha detto che sta monitorando la situazione per scoprire le cause dell’incidente.