Gli attori Brad Pitt e Angelina Jolie hanno ufficialmente divorziato. Lo ha rivelato CNN che ha ottenuto alcuni documenti processuali secondo cui ai due è stato concesso il divorzio nonostante non abbiano ancora raggiunto un accordo sull’affido dei figli. Pitt e Jolie si erano sposati nel 2014, ma la loro relazione andava avanti dal 2005. Nel settembre del 2016 Jolie aveva presentato istanza di divorzio, citando differenze inconciliabili e comportamenti violenti da parte di Pitt. Da allora i due si sono contesi l’affido dei loro sei figli, senza però riuscire a trovare un’intesa: la battaglia legale per l’affidamento continuerà, ma i due non saranno più sposati.