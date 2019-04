Renato Soru è stato assolto dalle accuse di falso legate ai bilanci di Tiscali

Renato Soru, ex presidente della regione Sardegna sostenuto dal Partito Democratico, è stato assolto dalle accuse di false comunicazioni sociali dal tribunale di Cagliari. Le accuse si riferivano ai bilanci del 2005 e sono legati alla cessione di un ramo di Tiscali, la nota azienda italiana di tecnologia di cui Soru è fondatore, ma secondo i giudici i fatti non sussistono. Anche gli altri imputati sono stati tutti assolti. I pm avevano chiesto tre anni per l’ex presidente della Sardegna.