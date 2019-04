L’Antitrust ha avviato un’istruttoria contro Amazon per abuso di posizione dominante

L’AGCM (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche nota come Antitrust) ha avviato un’istruttoria contro cinque società del gruppo Amazon per abuso di posizione dominante. Secondo l’Antitrust, infatti, Amazon favorirebbe i venditori terzi che «aderiscono al servizio di logistica offerto da Amazon stessa», in quanto a visibilità delle proprie offerte sul suo sito di e-commerce, rispetto ai rivenditori che non usufruiscono dello stesso servizio e che usano invece servizi di consegna alternativi.