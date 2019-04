Secondo i giornali, Sandro Gozi, candidato alle prossime elezioni europee con “En Marche”, è indagato per una “consulenza fantasma”

Sandro Gozi, ex sottosegretario con delega agli Affari europei nei governi guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, è indagato dal Tribunale Unico di San Marino per una “consulenza fantasma” da 220mila euro, scrivono ANSA e altri giornali. Gozi, che è candidato alle prossime elezioni europee con la lista “En Marche” del presidente francese Emmanuel Macron, è indagato insieme a Catia Tomasetti, presidente dal maggio scorso di Banca centrale sanmarinese. Secondo l’accusa, i due avrebbero indotto «il consiglio direttivo di Banca centrale di San Marino a stipulare un contratto con Gozi per una consulenza rivelatasi poi fittizia», scrive ANSA. Gozi ha detto di non avere ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria dal Tribunale Unico di San Marino.