Un attacco hacker ha reso possibile la violazione di molti account di posta elettronica gestiti da Microsoft

Microsoft ha iniziato a inviare avvisi a diversi suoi utenti che utilizzano i servizi di posta elettronica Outlook.com, in seguito a un attacco hacker che potrebbe avere compromesso le loro informazioni per mesi. La società non ha specificato il numero complessivo di account interessati, ma ha confermato che il problema ha riguardato indirizzi email di vario tipo come quelli hotmail.com, msn.com e live.com. Gli hacker hanno sfruttato un portale per l’assistenza tecnica di Microsoft, utilizzando in modo non consentito alcune delle sue funzionalità per avere accesso agli account degli utenti. Nel 6 per cento dei casi, ha detto l’azienda, gli hacker sono riusciti a leggere il contenuto delle email delle caselle di posta elettronica violate. Microsoft sta inviando a tutti gli utenti interessati avvisi sulla circostanza e consigli per rendere nuovamente sicuri i loro account.