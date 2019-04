È morto Giuseppe Ciarrapico, aveva 85 anni

È morto l’imprenditore ed ex senatore romano Giuseppe Ciarrapico, aveva 85 anni. Ciarrapico aveva interessi e società in molti settori diversi, dalla sanità all’editoria, ed era stato presidente della squadra di calcio della Roma tra il 1991 e il 1993. Nel 2008 era stato eletto al Senato con il Popolo della Libertà. Noto per le sue idee di destra, nel corso della sua vita aveva controllato diverse cliniche romane, bar e ristoranti, le terme di Fiuggi, la casa editrice Vallardi e diversi quotidiani locali. Fu coinvolto in molte vicende giudiziarie, nel corso della sua vita: fu condannato nel 1974 per aver violato le leggi sul lavoro minorile, nel 1998 per bancarotta fraudolenta, nel 1999 per ricettazione fallimentare, nel 2000 per finanziamento illecito ai partiti, nel 2015 per truffa editoriale.