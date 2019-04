Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio della Cina di Formula 1

Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, ha vinto il Gran Premio della Cina di Formula 1, il terzo dell’attuale Campionato del mondo, che si è corso oggi sul circuito di Shangai. Al secondo posto è arrivato il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, che era partito in pole position, mentre è arrivato terzo il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. L’altro pilota della Ferrari Charles Leclerc è arrivato quinto, dietro a Max Verstappen della Red Bull.

BREAKING: @LewisHamilton wins the 1000th F1 race, triumphing in China for the sixth time and taking the lead in the world championship standings 🏆#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/5CpCtHSGO7

— Formula 1 (@F1) April 14, 2019