Lo sfondo di un dipinto di Bruegel

Il pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio visse qualche secolo prima dell’invenzione della bicicletta, ma per quello che sappiamo di lui possiamo ipotizzare che avrebbe apprezzato non solo il ciclismo (negli sfondi dei suoi quadri paesaggistici si vedono varie scene sportive) ma anche la passione che c’è nelle Fiandre per questo sport. Per celebrare la sua memoria – quest’anno ricorre il 450esimo anniversario della morte – e intanto andare in bici, è stato pensato un percorso ciclabile attraverso i luoghi in cui Bruegel visse e che in alcuni casi usò per ambientare i suoi dipinti: la Bruegelroute. Passa ad esempio vicino alla chiesa di Sint-Anna-Pede, che compare nello sfondo del quadro “Parabola dei ciechi”, conservato al Museo di Capodimonte di Napoli. La chiesa fu costruita attorno al 1250 e poi ristrutturata in stile gotico nell’Ottocento.