I siti di CheBanca! e Mediobanca sono tornati operativi questa mattina dopo quasi 24 ore

I siti di CheBanca! e Mediobanca sono tornati operativi martedì mattina dopo quasi 24 ore di problemi che li avevano resi irraggiungibili. Per tutta la giornata di lunedì c’erano stati problemi anche per altri siti legati al gruppo Mediobanca, come quelli di Compass e Mbres. Il guasto era cominciato lunedì mattina e secondo il Sole 24 Ore è probabilmente riconducibile a un problema dei server che fanno funzionare i siti del gruppo Mediobanca. Non sembrano invece esserci stati problemi agli sportelli bancomat e per l’uso di carte di credito.