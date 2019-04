Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulle divisioni nel governo sulla flat tax, che il ministro dell’Interno Salvini vorrebbe approvare velocemente mentre il Movimento 5 Stelle esprime perplessità sul contenuto della proposta. Repubblica apre invece sul caso Cucchi, con una lettera del Comandante generale dei carabinieri alla famiglia nella quale dice di volersi costituire parte civile nel processo per la morte di Stefano Cucchi, la Stampa apre sulle possibili alleanze in Europa del Movimento 5 Stelle, e il Mattino segue la situazione in Libia.