Una donna britannica è stata arrestata a Dubai per aver insultato su Facebook la nuova moglie dell’ex marito

Una donna britannica è stata arrestata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e rischia fino a due anni di carcere e una multa di 50 mila sterline (58 mila euro) per aver insultato su Facebook la nuova moglie del suo ex marito. La donna si chiama Laleh Shahravesh, ha 55 anni, è di Richmond, ed è stata arrestata a marzo per due post scritti nel 2016 mentre viveva in Regno Unito. Al momento dell’arresto si trovava a Dubai per il funerale dell’ex marito insieme alla figlia di 14 anni, che è potuta rimpatriare e ora si trova da alcuni parenti. La storia è stata raccontata dall’associazione Detained in Dubai e confermata al Guardian da un portavoce del ministero degli Esteri britannico: «Siamo in contatto con le autorità degli Emirati Arabi Uniti per risolvere il caso». BBC scrive che Shahravesh è stata rilasciata su cauzione; il suo passaporto è stato confiscato e ora si trova in un hotel.

Shahravesh è stata sposata con l’ex marito per 18 anni. Vissero insieme a Dubai per otto mesi, poi lei tornò a Londra con la figlia e il marito promise che l’avrebbe seguita a breve; pochi mesi dopo ricevette le carte per il divorzio e vide delle foto di lui con la nuova moglie. A quel punto pubblicò su Facebook due post in cui augurava al marito la morte e insultava la nuova moglie: «Spero che tu finisca sotto terra, idiota. Maledetto. Mi hai lasciato per questo cavallo».