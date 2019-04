I kenyani Titus Ekiru e Vivian Kiplagat hanno vinto la maratona di Milano, battendo rispettivamente il record maschile e femminile per una maratona corsa in Italia

Gli atleti kenyani Titus Ekiru e Vivian Kiplagat hanno vinto la maratona di Milano, battendo rispettivamente il record maschile e femminile per una maratona corsa in Italia. Ekiru ha corso i 42 chilometri e 195 metri della gara in 2 ore, 4 minuti e 46 secondi, migliorando di quasi due minuti e mezzo il record precedente per una maratona maschile in Italia stabilito due anni fa sempre a Milano dal connazionale Edwin Koech, oggi arrivato terzo. Nella maratona femminile, Kiplagat ci ha messo due ore, 22 minuti e 25 secondi, migliorando di circa due minuti e mezzo il record stabilito in Italia nel 2002 a Roma da Margaret Okayo.