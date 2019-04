In Brasile un grosso ponte è crollato dopo che una barca si è scontrata con uno dei piloni

Un grande ponte sul fiume Moju, nel nord del Brasile, è parzialmente crollato dopo che un’imbarcazione si è scontrata con uno dei piloni. Secondo le persone che hanno assistito al crollo, due piccole automobili sono cadute nel fiume – 200 metri più in basso – ma per ora non si sa quante persone fossero a bordo e se siano morte: una squadra di sommozzatori è impegnata nelle ricerche. Sono inoltre in corso i lavori per rimuovere le macerie dal fiume. Le cinque persone che erano a bordo dell’imbarcazione sono sopravvissute. Helder Barbalho, il governatore dello stato del Pará, dove si trova il ponte, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo l’incidente. I giornali locali dicono che un’ispezione del ponte fatta quest’anno aveva rilevato che i pilastri erano corrosi: lo stato aveva chiesto dei fondi per risolvere il problema ma aveva stabilito che non fosse così grave da chiudere il ponte. L’agenzia di stampa Associated Press dice che la polizia sta indagando per capire se l’imbarcazione fosse registrata e in regola.

Primeiros registros que temos sobre a queda da terceira ponte do Moju. Vou informando vocês por aqui. Neste momento sobrevoando a área com Cel. Dilson da PM, Cel. Hayman e o secretário de Segurança Ualame Machado. pic.twitter.com/OkKRMZRjBq — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 6, 2019