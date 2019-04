È stato liberato Sergio Zanotti, cittadino italiano rapito in Siria dal 2016

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato la liberazione di Sergio Zanotti, un cittadino italiano che era stato rapito in Siria nel 2016 e sul cui conto da allora si erano avute pochissime informazioni. Conte ha detto che Zanotti è in buone condizioni e che arriverà a Roma nelle prossime ore, ed ha aggiunto che la sua liberazione è avvenuta «A conclusione di una complessa e delicata attività di intelligence, investigativa e diplomatica».

La notizia del rapimento di Zanotti, che è originario di Brescia ed è nato nel 1960, era stata confermata dal ministero degli Esteri nel novembre del 2016, quando era circolato un video in cui si Zanotti – con alle spalle un uomo armato – diceva di essere prigioniero in Siria da sette mesi e chiedeva l’intervento del governo italiano per la sua liberazione. Della sua storia, tuttavia, si sapeva poco e il suo rapimento era sembrato scollegato dal terrorismo.