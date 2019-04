La birra “pendente” delle Fiandre

L’Oude Kwaremont è uno dei più noti muri delle Fiandre. È un salita in pavé lunga circa due chilometri, con una pendenza massima che a volte supera il dieci per cento. È così famoso che per il Giro delle Fiandre a bordo strada vengono allestiti appositi spalti, con biglietti a pagamento e ci sono molte corse ciclistiche belghe che ci passano. Si pensa che il nome Kwaremont derivi dalla parola olandese “kwade“, che significa “cattiva” e dalla parola francese “remonte“, che significa “salita”. Si trova a Kluisbergen, un comune di 6.400 abitanti nelle Fiandre orientali; la sua frazione Kwaremont è nota anche come “villaggio degli artisti” per le sue gallerie d’arte.

Kwaremont è anche il nome di una birra che fanno da quelle parti: è servita in bicchieri a tema ciclistico e la cui gradazione alcolica è fatta per essere pari alla pendenza media dell’Oude Kwaremont.