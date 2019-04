La Zecca di Stato è accusata di aver truffato la Rai per oltre 700 mila euro

I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno scoperto una truffa da oltre 700 mila euro, in cui sono coinvolti cinque tra dirigenti ed ex dirigenti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Gli indagati sono accusati di truffa aggravata per aver fatturato alla Rai, tra il 2013 e il 2016, le spese di conio di gettoni d’oro per vari concorsi a premi delle reti Rai – tra i quali Uno Mattina, Mezzogiorno In Famiglia, L’anno Che Verrà, Affari Tuoi e La Prova Del Cuoco – che, però, venivano coniati solo nel caso in cui i concorrenti li richiedevano al posto della vincita in denaro. I dirigenti fatturavano ugualmente le spese anche in caso di mancato conio, senza dover sostenere i relativi costi, e ottenendo così incentivi fino a circa 45 mila euro all’anno a testa per aver raggiunto gli obiettivi aziendali previsti.