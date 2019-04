Il leggendario calciatore Pelé è stato ricoverato in ospedale a Parigi per un’infezione alle vie urinarie. La notizia è stata data dal suo amico e portavoce Pepito Fornos. Ha aggiunto che ha la febbre alta, che all’ospedale lo stanno curando con gli antibiotici, ma che non è in pericolo di vita e che verrà dimesso nel giro di qualche giorno. Pelé, il cui vero nome è Edson Arantes do Nascimento, ha 78 anni ed era già stato ricoverato per un’infezione alle vie urinarie nel 2014.