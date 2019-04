È morto Cesare Cadeo, noto conduttore televisivo

È morto a 72 anni Cesare Cadeo, giornalista e noto conduttore televisivo. Cadeo è stato per molti anni conduttore di diversi programmi televisivi delle reti Mediaset, dove iniziò a lavorare negli anni Ottanta. Aveva iniziato lavorando nella trasmissione sportiva Gol e negli anni aveva condotto programmi come Record, Super Record e Super Record Sport. Ma in seguito aveva lavorato anche a programmi non sportivi, anche insieme a Mike Bongiorno. Nella sua carriera Cadeo ha anche collaborato con la Gialappa’s Band, come inviato in una finta edicola, e condotto un quiz per bambini. Negli ultimi anni Cadeo aveva anche lavorato in Rai ed era stato protagonista di alcune televendite. Tra il 1999 e il 2004 Cadeo era anche stato assessore allo Sport della provincia di Milano, quando la presidente della provincia era Ombretta Colli.