È morto il parrucchiere e imprenditore Jean-Louis David

Il parrucchiere e imprenditore Jean-Louis David è morto oggi: aveva 85 anni ed era malato da tempo. La notizia è stata diffusa da BFMTv ed è stata poi ripresa dai giornali francesi. Jean-Louis David si era ritirato dall’attività nel 2002, dopo aver venduto la società al gruppo statunitense Régis Corporation associato al marchio Franck Provost.

Jean-Louis David era nato a Parigi nel 1934 ed era figlio di parrucchieri. Negli anni Cinquanta aveva aperto il suo primo salone a Parigi, in Rue Matignon, frequentato dalle attrici più famose dell’epoca. Negli anni Sessanta si era fatto conoscere grazie alle acconciature realizzate per le star del festival di Cannes e a lui viene attribuita l’invenzione del taglio scalato. Durante la sua carriera aveva collaborato con grandi fotografi di moda, tra cui Helmut Newton, aveva creato un franchising di saloni diffusi in diversi paesi del mondo e una linea di cosmetici e prodotti per capelli.