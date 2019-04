La vacanza dei commenti del Post

Da qualche settimana i commenti sul Post sono “temporaneamente sospesi”, come hanno notato i lettori che li usano imbattendosi nel messaggio che abbiamo inserito in testa alla sezione. Il messaggio è laconico, ma in effetti completo: quello che possiamo aggiungere per tranquillizzare chi abbia sospettato misteriose e occulte intenzioni è che stiamo facendo degli interventi tecnici che entrano in relazione anche con il funzionamento del sistema dei commenti, e quindi fino a che non li abbiamo conclusi è più efficace e utile, appunto, sospenderne temporaneamente il funzionamento. Senza dare scadenze che non siamo sicuri di mantenere. E consentendo con l’occasione a chi in redazione si occupa eroicamente della loro gestione e moderazione – “sono di migliore qualità degli altri” non a caso, se ci capiamo – di partecipare per un po’ più attivamente alla produzione di articoli e contenuti del Post, che è la sua attività prioritaria, e al Post di approfittarne: questo per rassicurare il gruppo di utenti dei commenti che la sua pazienza non va dispersa.