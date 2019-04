Da ieri sera non si hanno notizie dei circa 50 migranti a bordo di un’imbarcazione che aveva segnalato la sua posizione al largo della Libia al servizio Alarm Phone, un call center informale gestito dalla ong Watchformed. Alarm Phone ha spiegato che intorno alle 22, subito dopo aver ricevuto la chiamata, aveva provato a segnalare la posizione dell’imbarcazione alla guardia costiera libica – che come si ripete spesso non è una vera guardia costiera – senza però riuscirci. Alarm Phone ha allora contattato il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma, che ha fornito un numero di telefono della guardia costiera libica che Alarm Phone aveva già provato a raggiungere senza successo. Nel pomeriggio di martedì l’unica nave civile attiva per il soccorso di migranti nel Mediterraneo, gestita dalla ong tedesca Sea-Eye, sta raggiungendo l’ultima posizione conosciuta dell’imbarcazione.

Dove sono? Ieri sera alle 22.00 CEST circa 50 persone inclusi uomini, donne e bambini su una barca vicino alla #Libia hanno chiamato l’Alarm Phone. Ci hanno mandato la posizione GPS ma la comunicazione è stata interrotta. Siamo riusciti a ricontattarli solo una volta, alle 22.02. pic.twitter.com/BAmCDkrlJL — Alarm Phone (@alarm_phone) April 2, 2019