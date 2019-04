Cosa c’è stasera in tv

Oltre a nuove puntate di Report e Quarta Repubblica, questa sera in tv ci saranno diversi film e serie tv. Su Rai Uno ci sarà una puntata in replica del Commissario Montalbano, mentre su Italia Uno andrà in onda Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, film del 1999 che non piacque granché alla critica ma incassò tantissimo. E poi ci sono Rocky, Per un pugno di dollari e Ghostbusters, quello del 2016. Se avete seguito fin qui, inoltre, potreste non volervi perdere la finale dell’Isola dei Famosi.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi

Replica di un episodio del 2018 della serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Il personaggio principale è come sempre interpretato da Luca Zingaretti e con lui nel cast di queste puntate ci sono anche Fabrizio Bentivoglio, Serena Iansiti, Stella Egitto e Fabrizio Ferracane.



Rai Due

21.20 – Made in Sud

Show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino, con comici provenienti soprattutto – avete indovinato – dal Sud Italia.

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova puntata del programma di inchieste di Rai 3, condotto da Sigfrido Ranucci. Si parlerà di riciclaggio e banche e di sanità.

Report 21.20 @RaiTre

L'inchiesta di @g_marrucci: oggi anche le società di capitali possono essere titolari di farmacie, come in Usa e Regno Unito, dove la fa da padrone l'imprenditore Stefano Pessina, a capo di un impero che punta a conquistare l’Italia.https://t.co/GwSCcj6o8n — Report (@reportrai3) April 1, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.40 – L’isola dei Famosi

Finale della quattordicesima edizione del reality show in cui alcune persone più o meno famose devono resistere il più possibile su un’isola in Honduras.



64 giorni 🗓

5 finalisti 🏁

1 vincitore 🥇

Pronti per la FINALE dell’#Isola? @lapinella, @bravoalvin, @albapariettiof e @AldaDEusanio vi aspettano STASERA in prima serata su Canale 5! 🕘 pic.twitter.com/KZy71Wo8eK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 1, 2019

Italia Uno

21.25 – Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma

Lo diresse George Lucas e uscì nel 1999, più di 15 anni dopo il precedente film della saga. Ci recitarono Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman e Jake Lloyd, che interpreta il giovane Anakin Skywalker. È il primo film della trilogia che racconta il decadimento della Repubblica galattica e la sua lenta trasformazione nell’Impero. Alla critica e ai fan in genere non piacque, ma fu il film che nel mondo incassò più soldi nel 1999.

La 7

21.15 – Body of proof

Serie tv che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi come medico legale.

TV8

21.30 – Rocky

Forse il più famoso film di sempre sulla boxe. Girato nel 1976, rese immediatamente famosissimo il suo protagonista e sceneggiatore Sylvester Stallone



Rai 4

21.o9 – Ghostbusters

Non il primo, ma quello del 2016 con le donne acchiappafantasmi. La trama si concentra su un’invasione di fantasmi a Manhattan che una scrittrice, una professoressa, un’esperta di energia nucleare e un’operaia della metropolitana di New York devono cercare di fermare.

Rai Movie

21.10 – Per un pugno di dollari

Celebre film western di Sergio Leone interpretato da Clint Eastwood e Gian Maria Volonté e musicato da Ennio Morricone. Un pistolero solitario venuto da chissà dove arriva in una cittadina messicana dove si danno battaglia due famiglie rivali, i Rojo e i Baxter. Il pistolero saprà approfittarne, diciamo. È il primo capitolo della cosiddetta “trilogia del dollaro”.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Mamma mia! Ci risiamo