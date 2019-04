Almeno 25 persone sono morte domenica a causa del cattivo tempo in Nepal

In Nepal, domenica, almeno 25 persone sono morte e 400 circa sono ferite a causa del cattivo tempo. La notizia è stata confermata dal primo ministro del paese Khadga Prasad Oli. La maggior parte delle morti è stata causata da oggetti trascinati dal forte vento, che ha abbattuto alberi e piccole costruzioni, e i giornali scrivono che il numero dei morti potrebbe salire nelle prossime ore. I soccorsi sono ancora in corso in molte aree del paese, ma molte strade sono bloccate per via dei molti alberi caduti.