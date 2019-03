Charles Leclerc della Ferrari partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein

Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, il secondo del Mondiale. Dietro di lui partiranno il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel e il campione in carica Lewis Hamilton. La partenza del Gran Premio sarà domani alle 17.10.

BREAKING: @Charles_Leclerc takes his debut pole in Bahrain

He becomes F1's 99th pole sitter in our 999th race 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Gn6DqfPuIt

— Formula 1 (@F1) March 30, 2019