Ci sono notizie diverse in apertura sui quotidiani di oggi: alcuni si occupano della firma del presidente della Repubblica Mattarella sulla legge che istituisce la commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, accompagnata da una lettera ai presidenti di Camera e Senato per porre dei limiti alla sua azione, altri titolano sull’apertura del congresso delle famiglie a Verona e della contro manifestazione in programma oggi. Repubblica apre invece sulla nuova bocciatura da parte del Parlamento britannico della proposta del primo ministro May su Brexit, il Giornale si preoccupa dei costi delle pensioni degli immigrati, mentre i giornali sportivi presentano il weekend del campionato di serie A.