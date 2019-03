Le “Offerte di primavera” di Amazon per il weekend

Mercoledì su Amazon è cominciata una campagna di sconti chiamata “Offerte di primavera“: ci sono promozioni su molti prodotti di varie categorie, un po’ come succede per il cosiddetto “Black Friday” a novembre e per il “Prime Day” a luglio. Gli sconti ci sono anche oggi e continueranno più o meno fino a domenica 7 aprile. Dato che non tutte le offerte sono davvero convenienti – Amazon indica la percentuale di sconto in base al prezzo originale, di listino, dell’oggetto in vendita, anche quando il prodotto in questione è sul mercato da anni e da tempo costa molto meno – in questo articolo di venerdì abbiamo messo insieme una selezione di oggetti davvero scontati e interessanti per qualche motivo.

In aggiunta a queste, nel corso del weekend se ne aggiungeranno altre: quelle interessanti per qualche motivo le trovate elencate qui sotto.

Sabato 30 marzo

Per chi fa molte fotografie, non con lo smartphone, una scheda di memoria SDXC di SanDisk da 64 GB: costa 100 euro, il prezzo più basso di sempre su Amazon. Solitamente il prezzo oscilla tra i 105 e i 150 euro.

Per gli smanettoni – che sanno di cosa si parla – un Raspberry Pi 3 modello B Plus: oggi costa 60 euro invece degli 80 abituali.

Domenica 31 marzo

Una tavoletta grafica per fare disegni digitali, adatta per principianti: non ha moltissime recensioni su Amazon, ma sono molto buone. Domenica costerà 174 euro invece che 249.

Un “dongle”, cioè quell’aggeggio da connettere ai computer Mac più recenti (e non solo, ma diciamo che per quelli è particolarmente importante) per poterci attaccare più dispositivi USB. Domenica costerà 40 euro invece di 50.

***

