Fabio Panetta è il nuovo direttore generale di Banca d’Italia, la banca centrale della Repubblica italiana. Panetta ha 59, lavora in Banca d’Italia dal 1985 e dal 2012 è stato Vice direttore generale. A partire dal 10 maggio prenderà il posto di Salvatore Rossi, il cui mandato sta per terminare, e che il 19 marzo aveva annunciato di non essere disponibile a un rinnovo. Sono anche stati nominati i due nuovi vice direttori generali: Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli. La Banca d’Italia ha sede a Palazzo Koch, a Roma, e il suo governatore è Ignazio Visco.