Due treni si sono scontrati a Inverigo, vicino a Como: ci sono 7 feriti e almeno 50 contusi

Nel tardo pomeriggio di giovedì due treni della società Trenord si sono scontrati a Inverigo, in provincia di Como: ci sono 7 feriti, portati in ospedale in codice giallo, e almeno cinquanta contusi. I due treni passeggeri stavano viaggiando in direzione opposta sulla linea a binario unico Milano-Asso. Lo scontro è avvenuto a velocità piuttosto bassa e La provincia di Como scrive che «secondo una prima ricostruzione il treno proveniente da Milano, dopo essersi fermato in stazione a Inverigo, sarebbe ripartito verso Asso nonostante il semaforo fosse rosso».