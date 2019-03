È stato scarcerato un altro dei tre uomini accusati di aver violentato una donna in una stazione della Circumvesuviana, a Napoli

Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di un altro dei tre uomini accusati di aver violentato una donna di 24 anni in una stazione della Circumvesuviana, a Napoli, il 5 marzo. Il 22 marzo era già stato scarcerato uno dei tre arrestati, e ora resta quindi in carcere una sola persona, che secondo i giornali non ha presentato richiesta di scarcerazione. Non sono state ancora diffuse le motivazioni della decisione del Tribunale del Riesame, che è l’organo a cui si può chiedere una revisione delle misure cautelri imposte dai magistrati a indagini in corso, se ritenute ingiuste.