Almeno 11 persone sono morte per l’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia

Almeno 11 persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, in seguito all’esplosione di un’autobomba. L’esplosione, riferiscono fonti della polizia, è avvenuta fuori da un ristorante vicino all’hotel Wehliye, non lontano da dove il 23 marzo un altro attentato aveva provocato la morte di 15 persone. Al momento non ci sono state rivendicazioni.

