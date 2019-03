È in corso un attentato a un edificio governativo a Mogadiscio, in Somalia

È in corso un attentato a Mogadiscio, in Somalia: un’autobomba è esplosa davanti a un edificio governativo – sede di alcuni ministeri – in cui sono poi entrati cinque uomini armati. La polizia non ha dato notizie di eventuali persone morte o ferite ma ha detto che le forze di sicurezza sono entrate nell’edificio per salvare le persone all’interno. L’attentato è stato rivendicato da Al-Shabab, gruppo terroristico jihadista nato nel 2006 e da anni responsabile di frequenti e gravi attentati nel paese.