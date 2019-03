La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura ai dati diffusi da Confindustria, che prevede per il 2019 la crescita zero del PIL, alle reazioni nel governo e alle possibili azioni per stimolare l’economia. Il Manifesto, Avvenire, il Dubbio, la Nazione e la Verità titolano invece sul mercantile turco nel Mediterraneo che sarebbe stato dirottato da alcuni migranti che non volevano farsi riportare in Libia e sarebbe diretto verso Malta, mentre Libero segue il viaggio negli Stati Uniti del leader del Movimento 5 Stelle Di Maio.