BBC risarcirà il presidente ucraino Petro Poroshenko per aver pubblicato una notizia falsa

BBC ha accettato di scusarsi e risarcire il presidente ucraino Petro Poroshenko per aver pubblicato una notizia falsa. Un articolo pubblicato lo scorso maggio sul sito di BBC sosteneva che Poroshenko avesse pagato 400.000 dollari per allungare la durata di un incontro ufficiale con il presidente statunitense Donald Trump, avvenuto un mese prima. Secondo l’articolo, ora rimosso, Poroshenko aveva versato i soldi all’ex avvocato di Trump Michael Cohen. BBC ha ammesso che la notizia era infondata. Poroshenko, in carica dal 2014, si è candidato per un secondo mandato: le elezioni presidenziali in Ucraina saranno il 31 marzo.