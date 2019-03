L’India ha testato efficacemente un missile anti-satellite

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato in un discorso televisivo alla nazione che l’India ha testato efficacemente una tecnologia di missili anti-satellite. Modi ha parlato di un grande passo avanti del programma spaziale del paese e aggiunto che soltanto Stati Uniti, Russia e Cina possiedono una tecnologia simile. La missione, chiamata “Shakti”, è stata completata in tre minuti: un missile ha colpito con una complicata manovra spaziale un satellite, precedentemente scelto come obiettivo e lanciato a 300 chilometri di distanza nell’orbita terrestre bassa.

In the journey of every nation there are moments that bring utmost pride and have a historic impact on generations to come.

One such moment is today.

India has successfully tested the Anti-Satellite (ASAT) Missile. Congratulations to everyone on the success of #MissionShakti.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2019