Una settimana dopo la fine di “Game of Thrones” HBO trasmetterà un documentario di due ore sulla serie

Il 26 maggio, a una settimana dall’ultimo episodio dell’ultima stagione di Game of Thrones, HBO trasmetterà il documentario Game of Thrones: The Last Watch. Durerà due ore, sarà diretto da Jeanie Finlay e sarà una sorta di lungo dietro le quinte dell’ultima stagione, che sarà composta da sei episodi, per una durata complessiva di 432 minuti, con un ultimo episodio della durata di circa 90 minuti.