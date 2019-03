Il misterioso omicidio di un ex agente segreto francese

Il corpo di Daniel Forestier, ex agente segreto francese al centro di un’indagine internazionale, è stato trovato in un parcheggio vicino a una strada poco frequentata dell’Alta Savoia, vicino al lago Lemano, in Francia. Forestier, 57 anni, era autore di diversi romanzi di spie: sei mesi fa era stato messo sotto indagine per il suo presunto ruolo in un piano finalizzato a uccidere il generale Ferdinand Mbaou, noto oppositore del regime del presidente Denis Sassou-Nguesso della Repubblica del Congo. La polizia ha detto che Forestier è stato ucciso con cinque colpi di arma da fuoco e ha aggiunto che l’omicidio è stato un «lavoro da professionisti».

Forestier era stato incriminato lo scorso 12 settembre con le accuse di partecipazione a una cospirazione criminale e possesso di esplosivo. Insieme a lui era stato incriminato anche un altro ex agente segreto francese, Bruno Susini. I due erano accusati di avere cospirato per uccidere in territorio francese Mbaou, che risiede nel comune di Bessancourt, nel dipartimento della Val-d’Oise, nella regione dell’Île-de-France. Lo scorso settembre Le Monde scrisse che Forestier aveva ammesso di aver fatto parte di un gruppo formato per uccidere Mbaou e destituire il presidente congolese Sassou-Nguesso, ma che dopo alcune ricognizioni aveva concluso che l’operazione non sarebbe stata possibile. Lo stesso quotidiano ha scritto che in un secondo momento Forestier aveva ritrattato, dicendo di non essere stato coinvolto in alcuna attività criminale.

Forestier era stato per quattordici anni un agente dell’agenzia di controspionaggio francese, la DGSE, ma sulla sua attività di servizio non si hanno molte informazioni. La radio France Blue ha detto che Forestier viveva a Lucinges, un paesino in Alta Savoia di 1.500 abitanti, insieme alla moglie e ai due figli.