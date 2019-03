Un aereo di British Airways diretto in Germania è atterrato in Scozia per sbaglio

Un aereo della British Airways partito lunedì dall’aeroporto di Londra-City e diretto a Düsseldorf, in Germania, è atterrato a Edimburgo, in Scozia. I passeggeri, riporta BBC, si sarebbero accorti dell’errore solamente una volta atterrati nella capitale scozzese, al momento dell’annuncio del pilota dell’aereo tramite l’altoparlante.

Dopo essere atterrato a Edimburgo, il volo è ripartito con i passeggeri a bordo e con direzione Düsseldorf, arrivando a destinazione con circa tre ore di ritardo. British Airways ha spiegato che la compagnia tedesca WDL Aviation, che operava il volo in leasing, avrebbe consegnato ai piloti e ai controllori del traffico aereo le coordinate sbagliate. British Airways ha chiesto scusa ai passeggeri e ha detto di essere al lavoro insieme a WDL Aviation per accertare le cause dell’errore.

As pleasant as Edinburgh is this time of year, we’re sorry that passengers travelling to Dusseldorf on BA3271, operated by WDL Aviation, initially landed in the Scottish capital, rather than their intended destination. This was due to an incorrect flight plan submitted by WDL.

— London City Airport (@LondonCityAir) March 25, 2019